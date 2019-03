Atak rakietowy na Izrael. Sześć osób rannych. Premier Netanjahu skraca wizytę w USA

feurig59 pół godziny temu Oceniono 11 razy 5

Nigdzie na swiecie nacjonalizm i szowinizm nie doprowadzily nigdy do niczego dobrego.

Zawsze tylko i wylacznie do wojny.

Ludzie, przestancie kierowac sie emocjami, zacznijcie na powrot rozumem. Nie oddawajcie glosu na nacjonalistow, zadnych "prawdziwych", ani nikogo kto sam siebie nazywa "patriota" i podkresla to przy kazdej okazji, bo to blaga, pustoslowie i na ogol chodzi mu o nienawisc do innych.