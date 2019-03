Trump świętuje po ogłoszeniu raportu Muellera. Lewica mówi o "kpinie z wymiaru sprawiedliwości"

Nie ma dowodów na wpływ Rosji na wyniki ostatnich wyborów prezydenckich Stanach Zjednoczonych - wynika z raportu specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Szczegóły jego ustaleń zostały ujawnione w liście z wnioskami, który prokurator generalny William Barr przesłał do Kongresu oraz mediów. Mimo, że raport Roberta Muellera nie stwierdza dowodów na zmowę sztabu Donalda Trumpa z Rosjanami, to jest w nim stwierdzenie, że nie da się jednoznacznie ustalić, czy Trump utrudniał śledztwo w tej sprawie.

"Kompletne i całkowite oczyszczenie"

Biały Dom ogłosił zwycięstwo w sporze z krytykami prezydenta. Donald Trump i jego bliscy współpracownicy na informacje o ustaleniach Roberta Muellera odpowiedzieli serią wpisów w mediach społecznościowych. Na koncie Białego Domu na Twitterze, została opublikowana grafika z kluczowymi zdaniami z czterostronicowego listu Williama Barra do Kongresu. We wpisie zwrócono uwagę na fragment, że "śledztwo specjalnego prokuratora nie wykazało, by podczas kampanii Donalda Trumpa, ktokolwiek z nią powiązany spiskował lub we współpracy z Rosją, starał się wywrzeć wpływ na wybory prezydenckie w 2016 roku". Częścią grafiki jest też inny cytat ze stwierdzeniem o "braku dowodów na to, że prezydent złamał prawo".

Sam Donald Trump napisał - "Żadnej zmowy, żadnego utrudniania, kompletne i całkowite oczyszczenie. Niech Ameryka pozostanie wielka!".

Również rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders zakomunikowała, że "prezydent został całkowicie oczyszczony". W jednym z wpisów zarzuciła "Demokratom i ich liberalnym sojusznikom medialnym", że przez dwa lata "oczerniali prezydenta za spiskowanie z Rosją". Działania te nazwała "złośliwym, niedorzecznym kłamstwem, przekazywanym w mediach pomimo braku dowodów". "To nigdy więcej nie powinno się wydarzyć amerykańskiemu prezydentowi" - dodała Sanders.

Demokraci mają obiekcje do raportu

Dokument budzi jednak kontrowersje wśród polityków opozycji. Demokraci zapowiadają kolejne przesłuchania w Kongresie. "To jest tylko streszczenie wyników trwającego ponad 2 lata dochodzenia" - mówił demokrata, Jerry Nadler, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości w Izbie Reprezentantów. Jego zdaniem, raport nie oczyszcza wystarczająco

prezydenta Trumpa i jest ogólnikowy .

Również przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CNN, apelowali, aby pełny cały raport Roberta Muellera został jak najszybciej opublikowany, a prowadzący dochodzenie zostali przesłuchani w Kongresie.

"Kpina z wymiaru sprawiedliwości"

Lewicowi komentatorzy nazwali opublikowanie 4-stronicowego raportu kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Prawicowi zaś zakończeniem polowania na czarownice, z czym nie mogą pogodzić się demokraci.