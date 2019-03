Ewakuacja wycieczkowca. Z pokładu "Viking Sky" śmigłowce zabrały ponad 300 osób, zostało 1000

Do godziny 6 rano, po ca這nocnej akcji, uda這 si ewakuowa 338 os鏏 z wycieczkowca "Viking Sky" - podaje norweski serwis vg.no. Wczoraj oko這 godziny 14.00 statek nada sygna Mayday i zarzuci kotwic dwie mile morskie od zachodniego brzegu Norwegii. Do awarii trzech spo鈔鏚 czterech silnik闚 liniowca, odbywaj帷ego rejs z Tromso do Stavanger, dosz這 podczas silnego sztormu.

Wed逝g armatora wycieczkowca, nale膨cego do miliardera Torsteina Hagena, na pok豉dzie liniowca znajdowa造 si 1373 osoby w tym ponad 900 pasa瞠r闚.

W akcji ewakuacji udzia bior trzy helikoptery. Ka盥y z nich zabiera na pok豉d 15 os鏏. Pasa瞠rowie - g堯wnie Anglicy i Amerykanie - znajduj zakwaterowanie w hotelach w Molde. 16 z nich trafi這 do szpitali, w tym trzech w stanie powa積ym. Doznali oni z豉ma, prawdopodobnie w wyniku upadk闚 spowodowanych silnym ko造saniem.

Dramatyczne nagrania

Wcze郾iej s逝瘺y ratunkowe zapowiada造, 瞠 ewakuacja pasa瞠r闚 "Viking Sky" potrwa ca陰 noc. Ich rzeczniczka Borghild Eldøen informowa豉, 瞠 akcja b璠zie prowadzona r闚nolegle z pr鏏ami przywr鏂enia silnik闚 do pracy. Wed逝g informacji norweskich medi闚 trzy z czerech silnik闚, kt鏎e uleg造 awarii uda這 si uruchomi. Do statku dop造n掖 holownik, kt鏎y nad ranem odholuje jednostk do portu w Molde.

Ratownicy opisuj, 瞠 sytuacja na pok豉dzie jest "stabilna", a do godziny 13 statek powinien dotrze do portu w Stavangerze. Jednak ewakuacje b璠 kontynuowane.

S逝瘺y ratunkowe, ale i sami pasa瞠rowie zamieszczaj nagrania z akcji w mediach spo貫czno軼iowych. Jedna z pasa瞠rek, Alexus Sheppard, pokaza豉 zdj璚ia ludzi 酥i帷ych w kamizelkach ratunkowych. Wcze郾iej zamieszcza豉 nagrania, na kt鏎ych wida, jak statek gwa速ownie przechyla si, a meble i przedmioty przesuwaj si po pok豉dzie.

Awaria statku, kt鏎y p造n掖 na ratunek

Akcj ratunkow utrudnia silny wiatr wiej帷y z pr璠ko軼i 38 w瞛堯w i fale osi庵aj帷e nawet osiem metr闚.

Z powodu sztormu awarii uleg p造n帷y z pomoc statek towarowy "Hagland Captain", kt鏎ego 9-osobowa za這ga r闚nie zosta豉 ewakuowana.

Zwodowany dwa lata temu wycieczkowiec na pok豉d mo瞠 wzi望 maksymalnie 1443 ludzi.