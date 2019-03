Fałszywy alarm w paryskim Disneylandzie. Panikę zapewne wywołały ruchome schody

mlody_dron 6 minut temu Oceniono 3 razy 1

„Multi-kulti” to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą spotkać społeczeństwo. Weryfikuje stereotypy redukując ignorancję, rasizm i nacjonalizm, otwiera na odmienność, ułatwia a nawet wymusza poznawanie innych kultur i sposobów myślenia – wszystko, od czego stroni całkiem spora część niedorozwiniętych mentalnościowo społeczeństw, takich jak np. społeczeństwo polskie.



Polska potrzebuje „najazdu” imigrantów jak ryba wody. PiS miał do przyjęcia zaledwie kilka tysięcy uchodźców, i odmówił jakoby było to zagrożeniem dla polskiej „kultury” (mając na myśli ochronę tego to co w polakach najgorsze) i bezpieczeństwa. Tymczasem te kilka tysięcy to drobnostka wobec dziesiątek/setek tysięcy, które Polska przyjmowała w latach poprzednich. I co? Świat się skończył? Polacy nawet tego nie zauważyli.



Zamykanie i izolowanie się na setki tysięcy ludzi potrzebujących miejsca do życia z powodu agresji pojedynczych jednostek to nie rozwiązanie tego problemu, tylko jego PRZY-CZY-NA.



Zagrożeniem nie jest inność, tylko ignorancja, separacja od inności i kultywowanie „tradycyjnych wartości” pochodzących z religii i konserwatyzmu – proszę chwycić się krzesełka - PO OBU STRONACH.

Prawica obyczajowa za pomocą konserwatyzmu, izolacjonizmu i nacjonalizmu (chrześcijańskiego), chce rozwiązywać problemy i zagrożenia wypływające z konserwatyzmu, izolacjonizmu i nacjonalizmu (islamskiego)!



Dlaczego więc, do kurny nędzy, kiedy takiemu patriocie pali się dom, to dzwoni po straż pożarną, a nie po podpalaczy?!

Ano z tego samego powodu, dla którego tam gdzie konserwatyzm, nacjonalizm i prawicowość obyczajowa niemal zawsze znajdujemy również teizmem – wszystkie one budują na tej samej podstawie nielogiczności, ignorancji, uwstecznienia i – nie bójmy nazywać się rzeczy wyczerpujących definicje - głupoty.