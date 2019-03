Prom Viking Sky wysłał SOS. Wielka akcja w Norwegii, 1300 pasażerów statku do ewakuacji

31.februarius przed chwilą 0

"Dziennikarz Odd Roar Lange zamieścił nawet krótkie nagranie, na którym można zobaczyć z daleka, jakie warunki panują obecnie w miejscu, gdzie znajduje się statek."



To "daleko" to ok. 1000 metrów od plaży!

No dobra, niech będzie, że 1500 metrów od wybrzeża!