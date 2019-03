Koniec Państwa Islamskiego. Padła ostatnia kryjówka "kalifatu" w Baguz

marek.krajewski63 godzinę temu Oceniono 12 razy 4

Gdy Asad odmowil Zachodowi przeprowadzenia nitki gazowej z Kataru, by wyeliminowac zaleznosc od Rosji, to zaraz na konto Fundacji Clintonow zaczely naplywac wielkie pieniadze z krajow Zatoki Perskiej. Zaraz potem pojawily sie medialne oskarzenia Asada o zbrodnie na narodzie i pewne sily skierowaly do Syrii Alkaide, tak nazywano ich z poczatku, ale sie zle kojarzylo, wiec zmieniono medialnie ich nazwe na "umiarkowana opozycje" i zaczela sie wojna domowa i zdewastowany kraj.

ISIS, to dziecko Obamy. Przed walka na druga kadencje zapowiedzial pod wyborce, ze wycofa wojska z Iraku, a to dziala na amerykanski elektorat. Generalowie ostrzegali, ze powstanie po wyjsciu Amerykanow proznia militarna, bo armia iracka jest jeszcze za slaba, by ja wypelnic i ostrzegano Obame, ze moze byc problem. Wyprowadzil wojsko nasz dzielny czarny kolezka, a zaraz z nor powylazili dawni oficerowie Sadama, swietnie wyszkoleni na wojnie z Iranem, zebrali wokol siebie fanatykow i mielismy ISIS. Potem kazdy mial tam swoje interesy w tym regionie, wiec konflikt sie tlil i kazdy udawal, ze z tym panstwem islamskim walczy. Kazdy mial inny interes: Amerykanie, Turcy, Kurdowie, kraje Arabskie, wiec ISIS zamiast sie kurczyc rosl w sile - taka pozorna walka. Dopiero Ruskie pokazali ich zdjecia tych konwojow z cysternami i sie zaczelo. Ruskie wkroczyli do gry, choc nie mieli silnych kart i zostawili pozorantow z Ameryka na czele z opadnietymi szczekami. Jakby dalej prowadzono ta pozorowana walke, to trwaloby to jeszcze dlugie lata i ofiar byloby duzo wiecej, niz zainicjowane przez Rosjan szybkie i brutalne ciecie. Kazdy z pozorantow sie wtedy ocknal i zaczal walczyc na powaznie obawiajac sie zdominowania regionu przez wplywy rosyjskie, obawiali sie, ze Rosjanie ich w tym konflikcie wykiwaja, bo Putin idealnie wyczul moment, by ze stosunkowo slaba karta wejsc do gry i przejac inicjatywe - dlatego zaczeli pozoranci wolac w swiatowych mediach, jacy to Ruskie sa brutalni i jaka sieja zgroze i smierc. Teraz ojcow zwyciestwa widac tam na kazdym rogu ulicy i kazdy robi dobra mine, by nie wyjsc na idiote, ze Ruskie ich zrobili w ch.