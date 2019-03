Pentagon ogłasza zwycięstwo: ISIS nie kontroluje już żadnego regionu Syrii

byann pół godziny temu Oceniono 12 razy 8

Co ma z tym wspólnego Pentagon?

Zanim ruskie zaczęły bombardować, słynne US Air Force nie potrafiło wypatrzyć ani jednej rafinerii ISIS i ani jednego konwoju cystern do Turcji.

Mówimy o pustyni, a nie dżungli.

Zapraszam uSSraelskie trolle z minusami. Nie zadławcie się szeklami, złodzieje ze Wzgórz Golan.