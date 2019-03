Oto "antykanałowcy". Pseudonaukowa teoria zaczęła się od filmu. Dotarła już do Polski

Dopiero co zdążyliśmy przyzwyczaić się do ruchu antyszczepionkowców, który nie tylko zdołał doprowadzić do powrotu dawno wyeliminowanych chorób, ale również zyskał politycznych zwolenników w postaci finansowanych przez Kreml internetowych trolii, a już w kulturowym pejzażu naszych czasów pojawiła się nowa pseudonaukowa moda.

Przeciwnicy kanałowego leczenia zębów twierdzą, że stosowana od dawna procedura może prowadzić do raka i innych poważnych chorób, jak również wywoływać depresję i lęki. Choć wszystko zaczęło się od filmu dostępnego na platformie Netflix, tezy o szkodliwości kanałowego leczenia zębów dotarły już do Polski.

Podróż do źródeł własnych utrapień

Wyreżyserowany przez Frazera Bailey'a "Root Cause" to dokumentalny zapis trwających przez rok próby odnalezienia źródła przemęczenia, niepokoju i depresji, z którymi się zmagał się australijski filmowiec. Bailey próbuje terapii, antydepresantów, diety sokowej, balansowania czakr, hipnozy, a nawet picia własnego moczu. Jednak wszystko to kończy się niepowodzeniami, które przerwane są dopiero, kiedy mężczyzna dzięki "holistycznym dentystom" dochodzi do wniosku, że źródłem jego apatii jest kanałowe leczenie zębów, któremu został poddany w młodości.

Jednak to nie sama historia Bailey'a wywołała kontrowersje, ale główna pseudonaukowa teza filmu, zgodnie z którą kanałowe leczenie zębów powoduje infekcje w ich korzeniach prowadzące do poważnych chorób, w tym raka. Autorzy filmu przekonują, że bakterie i toksyny powstałe po kanałowym leczeniu zębów rozprzestrzeniają się po całym ciele i trafiają do rożnych organów wzdłuż tzw. "meridianów" - linii, które wg tradycyjnej chińskiej medycyny, łączą "punkty akupunkturowe" oraz umożliwiają ruch "energii życiowej".

Poza zagmatwaną oraz opartą na należących do różnych porządków argumentach teorią, w filmie przedstawiane są konkretne "fakty". Na przykład teza, zgodnie z którą "85 proc. kobiet, które miały raka piersi miały leczone kanałowo zęby po tej same stronie ciała, co chorą pierś". To właśnie te rzekome "fakty" są szczególnie niebezpieczne.

Co na to nauka?

Z punktu widzenia aktualnego naukowego konsensusu, zawarte w filmie tezy są absurdalne i nieuzasadnione. W sprawie tej jednoznacznie wypowiedziały się najważniejsze amerykańskie stowarzyszenia i ośrodki badawcze. Specjalne oświadczenie wydały m.in. Amerykańskie Towarzystwo Dentystyczne (AAE) oraz Amerykańskie Towarzystwo Badań Stomatologicznych (AADR).

Autorzy oświadczenia stwierdzają, że tezy wygłaszane w filmie opierają się na eksperymentach z 1920 r., które przeprowadzone były w złych warunkach oraz nigdy nie udało się ich zreplikować. Ponadto lansowane w filmie przekonanie o tym, że od leczenia kanałowego bezpieczniejsze jest usunięcie zęba w całości, stojący za oświadczeniem naukowcy określają jako szkodliwe, ponieważ usunięcie zęba może z czasem mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

- Powiedzmy, że mam infekcję pod paznokciem - powiedział jeden z nich komentując sprawę - czy z tego powodu powinienem amputować sobie palec? Właśnie to proponuje się w "Root Cause".

Stowarzyszenia związane ze stomatologią wysłały listy do 174 tys. amerykańskich lekarzy, w których informują ich w jaki sposób odpowiadać na pytania i wątpliwości osób, które obejrzały film.

Popularność "Root Cause" jako znak czasu

Skąd jednak całe to zamieszanie? Chociaż film opublikowany został wcześniej, stało się o nim głośno po tym, jak na swojej platformie umieścił go Netflix. Sprawa filmu szybko stała się przyczyną kontrowersji, które określić można jako znak naszych czasów.

Wydane przez AAE i AADR oświadczenie jest pierwszym w historii skierowanym do wszystkich amerykańskich lekarzy ostrzeżeniem spowodowanym przez emisje filmu. Naukowcy są zgodni, że przedstawione w "Root Cause" tezy są fałszywe, a ich przyjęcie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla populacji. Osoby reprezentujące oficjalną stomatologię naciskają na Netflix, Amazon i inne firmy, żeby wycofały dokument, który upowszechnia.

Jednak żadna ze wspomnianych platform obrazu nie usnęła. Paradoks "Root Cause" polega na tym, że prezentuje on pseudonaukową teorię w formie osobistej narracji odwołującej się do problemów, z którymi zmagają się wszyscy ludzie, takich jak depresja, niepokój czy apatia. Teza o tym, że u źródła tych bolączek znajduje się kanałowe leczenie zębów - zabieg, któremu poddawane jest rocznie 15 milionów ludzi - jest genialna w swojej prostocie.

Na dodatek przedstawione w "Root Cause" "fakty", tezy i wyjaśnienia nie są po prostu fałszywe. Stanowią raczej klasyczny przykład tzw. "misinformacji" - mieszkanki fałszu, półprawd i faktów, które wyrwane z oryginalnych kontekstów i połączone w nową całość składają się na bardzo przekonującą, a zarazem fałszywą narracje.