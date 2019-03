Kazachstan. Protesty przeciwko zmianie nazwy stolicy z Astany na Nursułtan. 80 zatrzymanych

Nowa nazwa została przyjęta na cześć byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, który piastował ten urząd przed 30 lat, a 20 marca podał się do dymisji. Aby uczcić byłego przywódcę, kazachstański parlament przyjął także uchwałę o nazwaniu imieniem Nursułtana Nazarbajewa centralnych ulic we wszystkich miastach Kazachstanu. Kazachscy politycy przyjęli przyjęli poprawę do konstytucji umożliwiającą zmianę nazwy stolicy po dwóch czytaniach.

Kazachowie protestują. Nie chcą zmiany nazwy stolicy z Astany na Nursułtan

Protesty przeciwko zmianie nazwy stolicy nie są liczne, ale jak zauważa część niezależnych komentatorów, z czasem mogą się przerodzić w "silny ruch na rzecz demokratyzacji kraju". Niezadowoleni ze zmian obywatele Kazachstanu opublikowali w internecie petycję do władz, aby nie zmieniano nazwy stolicy. Pod petycją podpisało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Protestujący podkreślają także, że dymisja Nursułtana Nazarbajewa jest tylko pozorna, ponieważ zachował on inne stanowiska i przywileje, które dają mu poważny wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną kraju. Do tej pory w protestach w Kazachstanie zatrzymano 80 osób.

Kazachstański politolog Danijar Aszynbajew podkreślił w rozmowie z radiem Echo Moskwy, że protesty z czasem ucichną, ponieważ obywatele Kazachstanu nie traktują zmiany nazwy stolicy poważnie, a raczej z ironicznym uśmiechem. Jednocześnie zwrócił uwagę, że decyzja o nazwaniu miasta Nursułtan ma poważną wadę prawną, bowiem tymczasowy prezydent, a takim aż do nowych wyborów jest Kasym-Żomart Tokajew, nie ma prawa wnoszenia poprawek do konstytucji, a tego wymagała zmiana nazwy stolicy.