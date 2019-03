Bliźniacze cyklony uderzą w Australię. Ewakuować trzeba nawet 250 tysięcy osób

Pierwszy cyklon tropikalny Veronica w piątek nad ranem znajdował się 350 kilometrów od Portu Hedland, najbardziej zaludnionego miasta na północnym wybrzeżu Australii Zachodniej. Obecnie siła wiatru określana jest na poziom czwarty w pięciostopniowej skali - jak zapowiadają meteorolodzy, w chwili uderzania w ląd, może osiągnąć najwyższy stopień. Wskazuje na to szybkie przybieranie na sile cyklonu, który przeszedł z kategorii trzeciej na czwartą w zaledwie 18 godzin.

Cyklon Veronica uderzy w północno-zachodnie wybrzeże Australii

Zgodnie ze skalą Saffira-Simpsona piąta kategoria oznacza całkowite zerwanie dachów budynków, powodzie na dużym terenie czy zniszczenia konstrukcji. Zazwyczaj wymagana jest całkowita ewakuacja ludności - w Porcie Hedland ewakuacja może objąć około 14 tysięcy osób.

Mieszkańcy miejscowości Karratha, znajdującej się ponad 200 km od Portu Hedland, gdzie także przewiduje się uderzenie cyklonu Victoria, już odczuwają skutki wiatru, który wieje tam z prędkością ponad 280 km/h. James Ashely z Australijskiego Biura Meteorologicznego obawia się, że cyklon Veronica spowoduje wiele szkód. - Przyniesie intensywne opady deszczu, silny wiatr, ale póki co huragan przesuwa się w kierunku Australii powoli, co może być dodatkowo niebezpieczne - im dłużej będzie się utrzymywała, tym więcej szkód wywoła - stwierdziła Ashley. Meteorolodzy wyznaczyli też wstępną trasę, po której może kierować się ten cyklon: zagrożone są miasta Mardie, Pardoo, Port Hedland, South Hedland, Wickham, Roebourne, Point Samson, Karratha and Dampier.

Cyklon Trevor uderzy w północno-wschodnie wybrzeże Australii

Drugi cyklon, Trevor, ma uderzyć w północno-wschodnią część Australii. Meteorolodzy przewidują, że najbardziej ucierpieć może stan Queensland. Już teraz władze regionu zdecydowały się ewakuować ponad 2 tysięcy mieszkańców wschodniego wybrzeża: dotyczy to przedstawicieli rdzennej ludności tego kraju. Aborygeni transportowani są drogą powietrzną i lądową do tymczasowych schronów w miastach Darwin i Katherine. Jest to największa ewakuacja ludności przed cyklonem od 1974 roku - wtedy cyklon Tracy przeszedł nad miastem Darwin zmuszając do ucieczki 30 tysięcy ludzi.

Połączone Centrum Ostrzegania przed Tajfunami (Joint Typhoon Warning Center - JTWC) podaje, że cyklon Trevor może w nocy z piątku na sobotę osiągnąć kategorię czwartą, czyli wywołać zniszczenia budynków, uszkodzenia większych konstrukcji oraz spowodować podtopienia terenów w głębi lądu. Australijskie Biuro Meteorologiczne wydało ostrzeżenia dla miejscowości położonych od Cape Shield do Burketown i Karumby. Jak podaje NASA cyklon Trevor z największą siłą uderzy w ląd w okolicach miasta Borroloola - wiatr ma tam osiągnąć prędkość powyżej 200 km/h. Według informacji podanych przez ntnews.com.au mieszkańcy miast Borroloola, Ngukrr, Urapunga i Numbulwar są ewakuowani do miasta Katherine, które znajduje się poza zasięgiem cyklonu.

Sekretarz Generalny Terytorium Północnego Australii Michael Gunner przewiduje, że z regionów, gdzie uderzą obydwa cyklony ewakuowanych może zostać nawet 250 tysięcy ludzi. Niektórzy z nich opuszczają swoje domy już od środy.