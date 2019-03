Trump chce uznania władzy Izraela nad Wzgórzami Golan. Netanjahu zachwycony "śmiałą decyzją"

qawsedrftg godzinę temu Oceniono 14 razy 8

Za późno. Izrael długo nie wytrwa tak czy inaczej. Jeden problem to taki, że ma u siebie apartheid. A to nie jest możliwe do utrzymania, w RPA zawaliło się dlatego że w pewnym momencie zbyt dużo białych by musiało być w policji i wojsku, i za drogo by to kosztowało.



A drugi problem to taki że Izrael owszem wygrywał wojny z Arabami, ale wtedy Iran był neutralny. Teraz coś z tym kiepsko.



Nerwowość jest ze względu na te problemy. Polski jamnik jak zwykle się wkręci tam gdzie nie trzeba, potem Pan go porzuci i będzie żałosny skowyt...