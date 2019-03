Włochy. Najstarsza Europejka skończyła 116 lat. Zdradziła swój sekret na długowieczność

pan.szklanka 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Grupa badaczy wybrała się do wioski słynącej z długowieczności mieszkańców. Pytają pierwszego i słyszą, że zdrowo się odżywiać i unikać stresu. Drugi, że nie palić i dużo się ruszać.

Nagle widzą najbardziej pomarszczonego i pokurczonego staruszka. A wasz sekret na czym polega?

- No panienki, papierosy i pół litra wódki do południa. Zapada krępujące milczenie. A ile wy macie lat, dziadku? Trzydzieści sześć.