Partia Viktora Orbana zawieszona. Europejska Partia Ludowa podjęła decyzję ws. Fideszu

mazzini890 3 godziny temu Oceniono 38 razy 20

To było do przewidzenia. Europa Zachodnia zaczyna się bronić i nawet ich prawica otrzeźwieje.Polska i Węgry będą politycznie "odcinane".Będzie handel bez realnego.prawa głosu. To niestety osłabia UE więc umiarkowanie poprze to USA,Chiny i Rosja.Ale Zachód nie ma już wyboru.I co najważniejsze USA i Chiny chcą osłabienia UE.Ale przynajmniej na razie nie chcą całkowitego upadku Europy Zachodniej, na razie im się o nie opłaca.Więc nie zaognią za mocno sytuacji. Polska i Węgry to nie są pierwszoligowi graczę dla nich.Więc w razie czego poprą Zachód. Polska i Węgry dostaną po p...e. I nawet prawica z Voxem i Salvini na poważnie nam nie pomoże.