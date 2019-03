Włochy. Kierowca porwał autobus z 51 dziećmi na pokładzie i go podpalił. Uratował je telefon

qwerfvcxzasd3 2 godziny temu Oceniono 28 razy 20

Mnie rok temu zaatakował taki ubogacacz we Florencji. Stwierdził, że jestem złym człowiekiem, bo nie chciałem kupić podrabianej torebki, wrzeszczał o rasizmie i chciał mnie bić. Na szczęście uciekłem w boczną uliczkę.

Oni są na granicy wytrzymałości nerwowej. Po jakimś czasie dociera do nich, że w Europie nie ma raju, że nikt ich tutaj nie chce, że są zerami, że nic nie potrafią, a wrócić też nie maja dokąd. No i budzi się frustracja.



Każdego tygodnia przybywają kolejne tysiące, mieszkają w parkach, pod wiaduktami. itd. To jest tragedia.