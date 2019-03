Aleksander Łukaszenka przyjedzie do Polski? Zaprosił go Andrzej Duda

Aleksander Łukaszenka jest wśród przywódców zaproszonych do Polski na wrześniowe obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zaproszenie do swojego białoruskiego odpowiednika oraz do pozostałych przywódców tzw. Partnerstwa Wschodniego wysłał prezydent Andrzej Duda. Jak informuje Onet.pl, strona polska czeka obecnie na potwierdzenie przyjazdu i dokładnego składu delegacji z Białorusi.

Prezydent Białorusi przyjedzie do Polski? Wcześniej przez wiele lat miał zakaz

Krzysztof Szczerski z kancelarii Andrzeja Dudy poinformował, że zaproszenia na obchody wybuchu II wojny światowej otrzymali "najbliżsi sojusznicy", to znaczy wszyscy przywódcy krajów Partnerstwa Wschodniego (oprócz Białorusi są wśród nich Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia i Gruzja), przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterresa. Podkreślono jednocześnie, że wśród krajów zaproszonych na obchody wrześniowej rocznicy nie ma Rosji.

Jeśli białoruski przywódca przyjmie zaproszenie Andrzeja Dudy, to będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta w Polsce. Wcześniej od 1998 do 2016 roku nie mógł odwiedzać służbowo krajów europejskich ze względu na ograniczenia wizowe, które zostały nałożone na białoruskich urzędników z powodu oskarżeń o łamanie demokracji i praw człowieka na Białorusi. W lutym 2016 roku ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zgodzili się na zniesienie sankcji, wskazując, że"kroki podjęte przez Białoruś przyczyniły się do poprawy relacji UE-Białoruś".

Jak zauważa Onet.pl, Łukaszenka jeździł jednak do Europy prywatnie i często spędzał w europejskich krajach wakacje, a na Białorusi gościli dwukrotnie polscy prezydenci - w 1993 roku Lech Wałęsa, a w 1996 roku - Aleksander Kwaśniewski.