Iran: Podwozie źle wysunęło się z samolotu i maszyna stanęła w płomieniach. 100 osób na pokładzie

siwywaldi godzinę temu Oceniono 6 razy 4

Całe szczęście że strażacy nie chodzą tam jak inni w płóciennych galabijach do kostek :-)

Ale przypomnę, że u nas eksperymentowano. Np. znani strażacy ochotnicy z Niepokalanowa, do połowy lat osiemdziesiątych, jeździli do pożarów w brązowych, franciszkańskich habitach. Na szczęście zmądrzeli i dziś już ubierają standardowe "nomexy", habity zostawiając wyłącznie na defilady :-))