Kardynał został skazany za ukrywanie pedofilii. Ale Papież Franciszek nie przyjął jego dymisji

Kardynał Philippe Barbarin - metropolita Lyonu, czyli najwyższy kościelny hierarcha w we Francji - jest zamieszany w aferę pedofilską z Kościele. Kardynał Barbarin został skazany przez francuski sąd za to, że nie zgłosił organom ścigania kilku przypadków wykorzystywania nieletnich skautów przez jednego z księży, do którego dochodziło w latach 80. i 90.

Papież Franciszek nie przyjął dymisji kardynała Barbarina

Philippe Barbarin został metropolitą Lyonu w 2002 roku i - jak twierdzą osoby należące do stowarzyszenia wspierającego ofiary księży pedofilów - od tego momentu wiedział o molestowaniu skautów. W 2019 roku kardynał stanął przed sądem. Pomimo że Barbarin nie przyznał się do tuszowania pedofilii, sąd zdecydował, że jest winny i 7 marca skazał go na pół roku więzienia. Obrońca lyońskiego metropolity zapowiada apelację.

W poniedziałek kardynał Philippe Barbarin spotkał się z papieżem Franciszkiem na prywatnej audiencji. Informowało o tym biuro prasowe Watykanu, nie podając powodu spotkania. Podczas spotkania kardynał wręczył głowie Kościoła swoją rezygnację, ale - zgodnie z relacją Barbarina - papież jej nie przyjął.

Watykański rzecznik Alessandro Gisotti poinformował, że papież pozostawił kardynałowi Barbarin prawo do podjęcia decyzji najlepszej z punktu widzenia diecezji. Dodał, że hierarcha postanowił na jakiś czas przerwać wykonywanie swoich obowiązków.