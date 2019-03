Nursultan Nazarbajew podał się do dymisji. Rządził Kazachstanem od upadku ZSRR

Wieloletni prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podał się do dymisji. Swoją decyzję ogłosił w specjalnym wystąpieniu radiowo-telewizyjnym. W oficjalnych komunikatach nie podano przyczyny takiej decyzji. Jednak wszyscy komentatorzy zwracają uwagę, że Nursułtan Nazarbajew miał jeszcze rok na sprawowanie władzy, ponieważ wybory prezydenckie w Kazachstanie zaplanowano dopiero na jesień przyszłego roku.

Obowiązki prezydenta Kazachstanu, zgodnie z konstytucją tego kraju, przejmuje przewodniczący Senatu Kasym-Żomart Tokajew.

79-letni Nursułtan Nazarbajew sprawował władzę w Kazachstanie od 1990 roku - najpierw jako przewodniczący Rady Najwyższej Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a później jako prezydent niepodległego państwa. W 2007 roku w referendum obywatele zgodzili się, aby Nazarbajew mógł ubiegać się o prezydenturę dożywotnio, bez ograniczeń kadencyjnych.

Ustępujący prezydent Kazachstanu postrzegany był jako zwolennik silnego i niezależnego od Rosji państwa, a jednocześnie jako polityk autorytarny, który tłumi wolności obywatelskie.

Za jego rządów Kazachstan wszedł do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wraz z Rosją i Białorusią. Jednak po agresji Rosji na Ukrainę Nazarbajew zachował neutralność, nie uznał aneksji Krymu i utrzymał współpracę z Kijowem. Zapowiedział też, że Kazachstan do 2025 roku zrezygnuje z cyrylicy i przejdzie na alfabet łaciński, co zostało uznane przez niezależnych komentatorów za wyraźny sygnał ochłodzenia stosunków z Rosją.