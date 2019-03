Zwolennicy Juana Guaido przejęli placówki dyplomatyczne Wenezueli w USA

kingstonny godzinę temu Oceniono 5 razy 1

Milosc do Maduro wsrod Polakow wrecz przeraza. O demokracji nie macie pojecia !! Za morde - to jedyny system ktory rozumiecie i kochacie. Z taka mentalnoscia w spoleczenstwie, to nic dziwnego ze Jarek ma takie "wziecie". Miliony nadal wierzy w zamach, miliony nadal wierzy w niebianska wrecz role Kaczynskiego i jego pieskow. Biada Polsce, biada. Wrota do trzeciego swiata otwarte szeroko.