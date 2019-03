Greta Thunberg - kim jest 16-latka nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Greta sama siebie określa jako "16-letnią klimatyczną aktywistkę z zespołem Aspergera". Jej rodzicami są aktor Svante Thunberg i śpiewaczka operowa Maleny Ernman. Zainteresowanie zmianami klimatu jest w jej rodzinie niemal dziedziczne - przodek jej ojca, fizyk Svante Arrhenius otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, a wcześniej sformułował pierwszą hipotezę dotyczącą globalnego ocieplenia.

Greta Thunberg nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Dziewczynka jest obecnie jedną z najbardziej wpływowych nastolatek, dzięki której rozpoczęła się idea strajków szkolnych dla klimatu. 15 marca w 98 państwach na świecie, w tym także w Polsce, odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w którym udział wzięło ponad 1,5 miliona uczniów szkolnych. Grecie udało się zrobić to, czego nie potrafili do tej pory osiągnąć politycy - zainteresowała i zaktywizowała swoich rówieśników w walce z globalnym ociepleniem i o lepszą przyszłość naszej planety. Została też zaproszona na szczyt klimatyczny w Katowicach (podczas którego zarzucała politykom, że kradną przyszłość dzieci) oraz na forum ekonomiczne w Davos ("Nawet małe dziecko rozumie, jak można rozwiązać ten problem. Trzeba przestać spalać paliwa kopalne").

Historia protestu Grety Thunberg zaczyna się 20 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy też dziewczynka zamiast do szkoły, udała się przed budynek parlamentu w Szwecji, protestując przeciwko zbyt małym działaniom polityków na rzecz ochrony środowiska. Od sierpnia, co piątek przychodzi przed parlament - z miesiąca na miesiąc dołącza do niej też coraz więcej nastolatków. Jej zaangażowanie w ochronę klimatu zrobiło wrażenie także na dorosłych: politycy ze Szwecji (Jens Holm, Hakan Svenneling) i Norwegii (Freddy Andre Ovstegard, Mona Fageras, Lars Haltbrekken) zgłosili Gretę Thunberg do Pokojowej Nagrody Nobla. 16-latka w rozmowie z "Aftonbladet" przyznała, że czuje się zaszczycona nominacją i nie spodziewała się otrzymać tak ważnego wyróżnienia.

Dotychczas tygodnik "Time" uznał, że Greta jest jedną z 25 najbardziej wpływowych nastolatków na świecie. Wcześniej otrzymała też tytuł Kobiety Roku 2019 w Szwecji przyznawany przez czasopisma "In Expressen" i "Aftonbladet".