Kim jest Gökmen Tanis? Zamachowiec z Utrechtu ma bogatą kartotekę kryminalną

Do zamachu w Utrechcie doszło w poniedziałek 18 marca, ok. godziny 10:45 czasu lokalnego. Po kilku godzinach od zdarzenia, holenderska policja zatrzymała 37-letniego Gökmena Tanisa, obywatela Holandii tureckiego pochodzenia. Mężczyzna jest podejrzany w związku ze strzelaniną w Utrechcie, w wyniku której zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych.

Policja zatrzymała Gökmena Tanisa. Kim jest zamachowiec z Utrechtu?

Jak donoszą holenderskie media, 37-letni Gökmen Tanis ma bogatą kartotekę kryminalną. Na dwa tygodnie przed strzelaniną w Utrechcie był przesłuchiwany w sprawie gwałtu. 47-letnia kobieta, która oskarżyła Gökmena Tanisa, powiedziała mediom, że wielokrotnie spotykała się z podejrzanym, z którym brała narkotyki i uprawiała seks. Podczas jednego z ich spotkań sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli - latem 2017 roku Gökmen Tanis miał zgwałcić kobietę i grozić jej, że podpali jej dom. Zdaniem ofiary podejrzany w sprawie strzelaniny jest narkomanem i psychopatą, a nie terrorystą - relacjonuje RMF FM

Jak informuje "The Telegraph", Gökmen Tanis był przesłuchiwany ws. wspomnianego gwałtu dwa tygodnie temu, a wcześniej był aresztowany za próbę kradzieży pojazdu, jazdy pod wpływem środków odurzających i plucia na policję.

Holenderski portal ad.nl podaje, że to nie pierwszy raz, kiedy Tanis otworzył ogień do ludzi. W grudniu 2013 roku miał użyć broni palnej w budynku mieszkalnym w dzielnicy Kanaleneiland, niedaleko miejsca, w którym doszło do wczorajszej strzelaniny. Co więcej, jeden z jego braci jest znany służbom wywiadowczym ze względu na jego ekstremistyczne poglądy, dlatego śledczy nie wykluczają, że strzelanina w Utrechcie była zamachem terrorystycznym.