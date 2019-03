Badanie czarnych skrzynek boeingów 737. Śledczy: Zawiódł system przeciw przeciągnięciu

qubos godzinę temu Oceniono 25 razy 15

Nie zawiódł system przeciw przeciągnięciu, tylko on spowodował katastrofę, piloci potrafią zachować odpowiedni kąt wznoszenia bez tej elektroniki, moim zdaniem ten system to ściema. I tłumaczę dlaczego :projektanci zastosowali tu większe silniki, które nie pasowały do starego podwozia, musieli więc przeprojektować ten element samolotu i wysunąć silniki bardziej do przodu, w konsekwencji samolot traci równowagę sił ( pomiędzy grawitacją a wznoszeniem ) ma naturalną tendencje do zadzierania nosa, ten system zapewne miał to kontrolować i zapobiec przeciągnięciu, bo przeciągnięcie wymuszają silniki upsss. Po co by pakowali kolejne miliony w ten samolot, by wyposażyć go w taki system, skoro maszyna nie jest nowym projektem a jedynie "udoskonalanym" i powstał na szybko w reakcji na ofertę Airbusa. Kasa i jeszcze raz Kasa, nie pomyślał bym jednak, że taka Firma jak Boeing zrywa z tradycją : Safety First. Dane na temat silników mam między innymi od niemieckich inżynierów zajmujących się tematyką lotnictwa.