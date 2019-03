Putin na obchodach aneksji Krymu. "Przenieśliście przez lata w sercach miłość do Rosji"

i.l godzinę temu Oceniono 15 razy 7

z cynicznego drania robi się śmieszny zbawca. Porównanie do Czerwonej Armii nie najlepsze.

Nie znam faktu przedzierania się do swoich ze sztandarami. No chyba, że na zachód.

Swego czasu tatuś Iwana Groźnego płacił trybut władcy Krymu.