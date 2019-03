Strzelanina w Utrechcie. Trwa policyjna obława, zginęły trzy osoby

Trzy osoby nie żyją a kilka jest rannych po strzelaninie, do której doszło w poniedziałek rano w holenderskim Utrechcie. Nieznany sprawca lub sprawcy otworzyli ogień do ludzi w tramwaju, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Trwa policyjna obława. W ramach trwającego śledztwa policja nie wyklucza motywu terrorystycznego. O liczbie ofiar poinformował burmistrz Utrechtu.

Około trzy godziny po ataku policja z Utrechtu opublikowała zdjęcie mężczyzny poszukiwanego w związku ze strzelaniną. Zdjęcie to kadr z monitoringu z tramwaju. Widać na nim godzinę 10:41, czyli na kilka minut przed strzelaniną.

Mężczyzna został zidentyfikowany jako 37-letni Gökman Tanis, urodzony w Turcji. Policja apeluje, by nie zbliżać się do niego, a w przypadku zauważania natychmiast powiadomić służby pod numerem 0800-6070.

Dziennikarz Yelle Tieleman informuje, że poszukiwany mężczyzna dwa tygodnie temu był w sądzie w związku ze sprawą dotycząca gwałtu.

Obława za sprawcą lub sprawcami (świadkowie mówili w lokalnych mediach o kilku uzbrojonych mężczyznach) trwa zarówno w najbliższej okolicy miejsca zdarzenia, jak i w dalszym obszarze. Policja, w tym jednostki antyterrorystyczne, otoczyły budynek mieszkalny kilka ulic od przystanku, gdzie doszło do strzelaniny.

Brany pod uwagę jest scenariusz, że sprawca uciekł z miejsca strzelaniny samochodem. Serwis nu.nl podaje, że policja patroluje drogi wyjazdowe z miasta, szczególnie w kierunku południowym.

Utrecht. Specjalne środki bezpieczeństwa

W związku z atakiem poziom zagrożenia terrorystycznego w prowincji Utrecht został czasowo (do godziny 18:00) podniesiony do najwyższego, piątego poziomu. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, by bez potrzeby nie wychodzili z domów. Portal nu.nl informuje, że wstrzymano ruch komunikacji miejskiej.

Wzmocniono siły bezpieczeństwa na dworcach i lotniskach.

W związku z zagrożeniem zamknięto szkoły i meczety w Utrecht. Ponadto policja - także w innych częściach Holandii - wysłała patrole, które mają pilnować bezpieczeństwa meczetów.