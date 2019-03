Holandia. Strzelanina w Utrechcie w okolicy przystanku tramwajowego. Są ranni

Artykuł aktualizowany. Odśwież, żeby zobaczyć nowe informacje.

Co najmniej kilka osób jest rannych po tym, jak ktoś zaczął strzelać z broni palnej w mieście Utrecht w Holandii. Na miejscu jest policja i służby ratunkowe - podaje serwis nrc.nl.

Policja informuje, że do strzelaniny doszło w okolicy przystanku tramwajowego 24 Oktoberplein około godziny 10:45. Potwierdzono, że kilka osób odniosło obrażenia. Według lokalnych mediów co mogła zginąć co najmniej jedna osoba.

Policja poszukuje sprawcy lub sprawców. Według relacji świadków cytowanych przez rtvutrecht.nl na miejscu było kilku uzbrojonych napastników. Policja bierze pod uwagę, że mogli oni uciec w samochodzie.

Strzelanina w Utrechcie. Działa zespół kryzysowy

Policja otoczyła teren. Poinformowała, że wszczęto śledztwo ws. zdarzenia i brany jest pod uwagę motyw terrorystyczny. Władze powołały zespół kryzysowy. Premier Mark Rutte wie o sytuacji o określił ją jako "bardzo niepokojącą".

Na miejscu są śmigłowce ratunkowe i karetki pogotowia. Policja apeluje do ludzi, by nie zbliżali si się do miejsca zdarzenia.