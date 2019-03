Mieszkaniec Christchurch dla Gazeta.pl: "Jako kraj straciliśmy niewinność"

8 Otwórz galerię Fot. Vincent Thian / AP Photo

- Ironią jest to, że zamachowiec być może doprowadził do wielu rzeczy, których nie chciał - pisze w liście do redakcji Gazeta.pl John, mieszkaniec Christchurch, gdzie doszło do zamachu. Żałobie towarzyszy wiara w to, że śmierć niemal 50 niewinnych osób nie pozostanie bez znaczenia.

