W Hongkongu testowano nowy system sygnałowy metra. Zderzyły się dwa pociągi

Do zderzenia doszło w poniedziałek rano. W pociągach nie było pasażerów, ponieważ jechały one w ramach testu nowego systemu sygnałowego metra. Zdarzenie doszło na linii Tsuen Wan Line, między stacjami Centrum i Admiralicji - w pobliżu głównych dzielnic biznesowych Hongkongu. Maszyniści ponieśli niezagrażające ich życiu obrażenia i trafili do szpitala.

Jak podaje BBC, urzędnicy poinformowali, że naprawy potrwają "dość długo" i namawiają mieszkańców, by korzystali z innych form transportu. Z sieci metra w Hongkongu korzysta w dni powszednie nawet sześć milionów ludzi.

Do wypadku doszło pięć miesięcy po usterce sygnalizacji na czterech linii metra. Spowodowało to wówczas duży chaos w godzinach szczytu.