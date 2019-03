Przyczyny ostatnich katastrof Boeinga 737 MAX mogą być podobne. Tak wskazuje czarna skrzynka

asperamanka godzinę temu Oceniono 18 razy 14

Jeśli chodzi o czujniki, o których mowa w tekście, to problem polega na tym, że B737 ma je dwa, a Airbus A320, który też ma system zapobiegający przyciągnięciem, ma trzy. I wobec tego gdy jeden z dwóch czujników B737 nie działa lub działa wadliwie, system MCAS w tej maszynie wariuje, bo nie wie z którego czujnika dane uznać za właściwe. W A320 w przypadku awarii jednego czujnika system za właściwe uznaje dane z dwóch zgadzających się czujników, a dane z różniącego się od nich trzeciego czujnika pomija.



A co do meritum, coraz więcej danych, w tym teraz ujawniane raporty pilotów B737MAX z USA z ostatnich sześciu miesięcy, wskazują że ta maszyna nigdy nie powinna była uzyskać certyfikatu dopuszczającego ją do eksploatacji, bo wskutek zastosowania ża dużych silników w zbyt wysuniętym do przodu i góry położeniu jest po prostu naturalnie niestabilna. Boeing zastosował fikcję, że jest to wciąż ten sam B737 co poprźednie generacje, i w związku z tum uzyskał certyfikat na zasadzie zwanej grandfathering, czyli uznania za spełniające normy tych elementów, które dziś już wymaganiom regulatora nie odpowiadają, ale ponieważ są w już certyfikowanej maszynie, mogą dalej być. I temu miało właśnie służyć dołożenie w Maxach systemu stabilizacji lotu MCAS, którego w NG nie było, a który ma w Maxach stwarzać pilotom wraźenie że pilotują NG.



Zobaczymy. Boeing ma kłopot, i nie wiadomo czy obecne badania przyczyn wypadków nie doprowadzą w ogóle do wycofania certyfikatów dopuszczających Maxy do lotów i zakończeniem produkcji. Boeing w sumie niewiele ryzykuje, bo konkurencyjny Airbus ma tak zapełniony portfel zamówień, że jeśli Boeing wróci do produkcji poprzedniego 737NG i najbliższe lata poświęci na opracowanie całkiem nowego modelu, to linie i tak to NG kupią z uwagi na brak alternatywy.



Największy dowcip jest taki, że ciągły żywot model 737 zawdzięcza w zasadzie tylko liniom Southwest i Ryanair, które zamawiały setki maszyn tego modelu, i których racją bytu jako tanich linii jest jak najoszczędniejszy lot, a cwaniakowanie żeby utrzymać B737 (dla Ryanair nawet powstał specjalny model B737MAX 200) w produkcji najbardziej w nich uderzy, bo będą zmuszone używać mniej oszczędnych maszyn.