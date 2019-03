Ambasador Polski w Izraelu: Mamy do czynienia z próbą wskrzeszenia rosyjskiego imperializmu

marudna.menda 24 minuty temu Oceniono 5 razy 1

To ten sam Magierowski, ktory uczy Zydow, co sie w czasie wojny dzialo w Polsce. Wg niego Polacy to sami Sprawiedliwi, a Zydzi oczerniaja jego kochana ojczyzne twierdzac, ze to nieprawda. No i komu tu wierzyc, sie pytam?