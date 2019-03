Trwają obchody 5. rocznicy zajęcia Krymu. W planie parada Nocnych Wilków i wizyta Putina

sieceonk godzinę temu Oceniono 8 razy 2

"Rosja wybudowała most łączący kontynent z półwyspem, buduje nowe drogi, remontuje szkoły i szpitale. Jednak zdaniem części mieszkańców zaanektowanego półwyspu, nie są to inwestycje pierwszej potrzeby. "

To co jest inwestycją pierwszej potrzeby?



Tak na marginesie ciekawe jakby wyglądało prawdziwe referendum z pytaniem czy chcesz by Krym był w Rosji czy na Ukrainie i pytanie drugie jak zmieniło się życie na lepsze czy gorsze po tych 5 latach - niestety odpowiedzi na te pytania nie poznamy bo nie ma szans na takie oceny