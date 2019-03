Sprawca masakry w Nowej Zelandii miał w planach więcej ataków. 28-latek usłyszał zarzuty

beton44 18 minut temu Oceniono 2 razy -2

Ale o co chodzi - to był co prawda biały, ale na pewno chory psychicznie i w ogóle znerwicowany bo zabrano mu zasiłek dla bezrobotnych. Tak że nie należy go łączyć z białą rasą...



A w ogóle w Polsce w długi łikend ginie więcej osób w wypadkach drogowych - tak że nic się nie stało...



Można by ewentualnie rozwinąć ten wątek polski - jego dziadek na pewno palił żydów w polskim obozie koncentracyjnym...