Andrzej Duda dla "Jerusalem Post": To Izrael rozpoczął kryzys i to Izrael powinien go zakończyć

jael53 2 godziny temu

Przecież kryzys zaczął się sporo wcześniej, od tej ustawy o IPN, spod znaku "nie oddamy ani guzika" (aż w końcu trzeba było oddać spodnie). Wiadomo też było, że usłużne wykonywanie poleceń administracji US Polsce się nie przysłuży. No to i mamy ściśle to, czego się można było spodziewać.