Nowa Zelandia. Premier Jacinda Ardern o zamachach na meczety: "To jeden z najczarniejszych dni"

piotr.grd godzinę temu

Komuś zależy, żeby na świecie nie było spokojnie, chcą konfliktów, walk, wojen, czy to - co najmniej - słownych, czy to wprost fizycznych z użyciem broni. Konsekwencją tego, za sprawą chęci przeciwstawienia się przemocy, zwiększenia bezpieczeństwa, będzie ograniczanie praw, wolności, swobód, prywatności jednostki.



To oceniam jako najpoważniejsze zagrożenie - bo taki atak jeden czy drugi zabije dziesiątki, setki czy tysiące osób - i będzie to tragedią, nie umniejszam tego - jednak znaczące ograniczenie wolności, praw i swobód jednostki w pewnej perspektywie czasowej dotknie w sposób znaczący miliony i miliardy.



Nie mówię, że to jakiś spisek. Ale wielu ludziom mniej lub bardziej świadomie zależy na budowaniu niepokoju na świecie licząc, że indywidualnie dla siebie na tym coś ugrają, a nie licząc się z tym jaki to wpływ mieć będzie na innych, tak żyjących obecnie, jak i tych, co urodzą się dopiero w przyszłości, w innym, gorszym pod wieloma względami, świecie.