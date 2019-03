Watykan. Mija sześć lat od momentu rozpoczęcia pontyfikatu papieża Franciszka

zdybka1 2 godziny temu Oceniono 5 razy 1

Szesc lat juz bajeruje ludzi. Dla przykladu oddal w rece sprawiedliwosci jednego ze swoich, co i tak nie jest do konca pewne, ze pojdzie siedziec. No, ale z gornej polki dla oka znalazl sie jeden. Na jego miejsce sasiada kolejni, tacy sami. Franciszek nawet potrafi pocalowac ofiare w reke. Tu juz przebil samego siebie. Kamery to ujely o dziwo caly swiat to zaboczyl i lub modlacy na nowo na kolana padl i czeka na cud bozy. Franek kosciol oczyscil ze zla.

Wierni beda sie teraz mogli odgrazac klechom, ze Franciszek tak czy inaczej zarzadzil, co to jest wiara i jakim nalezy byc katolikiem.

Wcale sie nie zdziwie, jak jeszcze Franciszek wzorcem wojtyly uzdrowi niemowe lub niewidomego.