Australia. Kardynał George Pell skazany na więzienie za molestowanie dwóch 13-latków

Kardynał George Pell to najwyższy rangą duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, skazany w procesie karnym za pedofilię. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacja ma zostać rozpatrzona w czerwcu. 77-letni duchowny od końca lutego przebywa w areszcie. Do wykorzystania dwóch 13-letnich chłopców doszło w 1996 roku.

Kardynał George Pell skazany na 6 lat za przestępstwa seksualne wobec małoletnich

Sędzia Peter Kidd mówił podczas rozprawy w sądzie w Melbourne, że działania kardynała Pella miały "głęboki wpływ" na życie jednego z chłopców. Mogły też wpłynąć na drugiego chłopca, który zmarł z powodu przedawkowania heroiny. Według sędziego, obaj chłopcy, którzy należeli do katedralnego chóru w Melbourne, zostali upokorzeni i stracili szacunek dla samych siebie. Sędzia oskarżył kardynała o "bezduszną obojętność" na cierpienia chłopców.



Sędzia Kidd powiedział, że kardynał Pell "miał prawo do sprawiedliwego i niezależnego procesu". Ubolewał nad "medialnym linczem", jaki spotkał kapłana w przestrzeni publicznej. Sędzia podkreślił, że nie osądza całego Kościoła katolickiego, lecz jego kapłana i robi to na podstawie faktów.

Ogłoszenie wyroku, które trwało ponad godzinę, było transmitowane przez australijskie stacje telewizyjne. Kamera nie pokazywała jednak ławy oskarżonych, a tylko przemawiającego sędziego.



Adwokat ofiary kardynała powiedział, że jego klient docenia, iż sąd podszedł z powagą do cierpień, jakie zostały mu zadane, gdy był dzieckiem. Jednak dopiero wyrok, który zapadnie w procesie apelacyjnym sprawi, że będzie mógł zaznać spokoju.

Kim jest kardynał George Pell?

Kardynał George Pell był jedną z ważniejszych postaci w Watykanie. Od 2014 roku był prefektem Sekretariatu do spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Pod koniec lutego Watykan poinformował, że George Pell nie pełni już tej funkcji. Papież zakazał kardynałowi Pellowi publicznego pełnienia posługi i kontaktów z nieletnimi. Jak podkreślono, to środki zapobiegawcze, zastosowane do rozstrzygnięcia w procesie apelacyjnym kardynała.



George Pell został oskarżony o wielokrotne molestowanie seksualne w czerwcu 2017 roku. W pierwszej instancji w sądzie stanu Victoria 12-osobowa ława przysięgłych jednogłośnie uznała, że George Pell molestował seksualnie dwóch 13-latków. Werdykt ławy przysięgłych był jednomyślny i został wydany po dwóch dniach narad. Decyzja zapadła w grudniu, ogłoszono ją jednak dopiero po dwóch miesiącach.

Georg Pell w 2003 roku, jako arcybiskup Sydney, został kardynałem, a 10 lat później - członkiem Rady Kardynałów.