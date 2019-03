Izrael. Policja zamknęła dostęp do Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie

lodzermensz1 pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Tam to są jaja.

Naczelny rabin Izraela wydaje specjalne odezwy mówiące o tym, że pobożni Żydzi nie powinni wchodzić na Wzgórze Świątynne. Oficjalnym powodem jest to, by nie wejść niechcący na Miejsce Najświętsze, gdzie nikt nie miał prawa wchodzić, tylko arcykapłan, raz do roku. Ponieważ nie jest pewne, gdzie była świątynia, nie wiadomo gdzie było też Miejsce Najświętsze, więc ktoś mógłby złamać tabu.

Oczywiście ortodoksi nic sobie z tego nie robią. Nieustannie próbują tam łazić, by się modlić, a izraelska policja ich wyłapuje i zatrzymuje. Czasami przebierają się za zwykłych turystów, by wejść na Wzgórze. Jak już wejdą, to z plecaczka wyciągają zabunkrowaną chustę modlitewną, filakterie i zaczynają się modlić. Wtedy przychodzi muzułmańska straż i robi awantury.

Jedynymi Żydami, którzy mogą na Wzgórze wschodzić jest izraelska policja, która paraduje tam (jak w całej Jerozolimie) z bronią długą i w pełnym oporządzeniu w typie wojskowym.

Cyrk.