Brazylia. Tragiczny bilans ulew. Zginęło co najmniej 11 osób, w tym roczne dziecko

Pięć osób utonęło - trzy na przedmieściach miasta Sao Caetano, jedna w Sao Paulo, jedna w Santo Andre i jedna w Sao Bernardo do Campo. Według sekretariatu bezpieczeństwa stanu Sao Paulo pozostałe ofiary intensywnych opadów deszczu, w tym przynajmniej jedno niemowlę, zostały pogrzebane żywcem w lawinach błotnych - podaje agencja informacyjna Reuters.

Ulewne deszcze w Brazylii. Pogoda nie poprawi się przez kolejne dwa dni

Od niedzieli po południu do poniedziałkowego popołudnia w Sao Paulo w Brazylii spadło ponad 110 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jak podają władze, to 70 procent średniej miesięcznej opadów spodziewanych na cały marzec. Dla tej części świata deszcz i burze prognozowane są na co najmniej kolejne dwa dni.