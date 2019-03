Katastrofa lotnicza Boeinga 737 w Etiopii. Grek spóźnił się 2 minuty na feralny lot. Dzięki temu przeżył

karimatama godzinę temu Oceniono 5 razy 3

W poscie napisal, ze spoznil sie, bo mial lot przesiadkowy, ktory od poczatku poszedl nie tak - wyszedl jako pierwszy z poprzedniego i "connection ambassador", jak to on nazywa, ktory po niego wyszedl, nie znalazl go, i obsluga lotniska myslala, ze go nie ma. Nastepnie duzo czasu zajela mu droga do boardingu, bo byl sam i z bagazem, ktory go spowalnial. Nastepnie, poniewaz nie zdal walizki (gdyby zdal, to by poczekali na niego), spoznil sie 2 minuty i widzial jak ludzie wchodza do rekawa, krzyczal i prosil o puszczenie, ale boarding byl zakonczony. W zamian za to lotnisko i firma zaproponowaly mu nowy lot (zorientowawszy sie, ze nawalil "ambassador"), i udostepnili mu lounge na trzy godziny. Gdy wychodzil na boarding tego kolejnego samolotu, podeszla do niego policja i oznajmila, ze ze wzgledow bezpieczenstwa nie moze leciec, i ze wszystko wyjasni ich przelozony. Ten powiedzial, ze powinien nie protestowac i podziekowac Bogu, bo jest jedynym pasazerem, ktory nie znalazl sie na pokladzie samolotu, ktory zaginal. Ale ze niestety, ze wzgledow proceduralnych, musza go przepytac i sprawdzic, kim jest, dlaczego nie wszedl na poklad, co sie stalo.

Facet dopiero pozniej, po wywiadzie, zorientowal sie co sie stalo, przez smsy z ludzmi w Grecji, ktorzy ogladali wiadomosci. W poscie przeprosil rodzine za szok, przyznal, ze sam nadal jest w szoku, i napisal, zebysmy nie denerwowali sie na drobne zmiany w zyciu, bo moga sie okazac powiazane z czyms wiecej, jak w jego przypadku. You're welcome.