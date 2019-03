Była oskarżona o zamach na brata Kim Jong Una. Właśnie wyszła na wolność. Nie podano przyczyny

jozbieszczad 17 minut temu 0

2017



Sensacyjne okazały się zeznania pierwszej z aresztowanych, ubranej w bluzkę z napisem LOL. Przyznała się ona do spryskania płynem wskazanego jej mężczyzny, którym okazał się Kim Dzong Nam, ponieważ myślała, że bierze udział w … telewizyjnym show, tzw. pranku. Indonezyjka nazywająca się Siti Aisyah powiedziała policji, że wcześniej spryskała kilka innych osób, za co dostała pieniądze. Prawdopodobnie zostały one oblane zwykłą wodą. Później jednak ktoś dał jej nowy pojemnik i wskazał kolejną ofiarę. Kobieta twierdzi, że nie miała pojęcia, iż przekazany jej płyn zawierał śmiertelną truciznę.



„Dotychczas żaden członek rodziny (zabitego) czy bliski nie przyjechał, by zidentyfikować zwłoki lub domagać się ich wydania. Potrzebujemy próbek DNA członka rodziny, by ustalić profil zmarłego” – powiedział w rozmowie z AFP przedstawiciel policji Abdul Samah Mat. „Korea Północna złożyła wniosek o wydanie zwłok, ale zanim oddamy ciało, musimy je zidentyfikować” – wyjaśnił funkcjonariusz.



Z przyzwyczajenia polecam film ,,Network"(1976)