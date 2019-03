USA. 46 wędkarzy dryfowało na krze. Uratowała ich straż przybrzeżna

Lokalna straż przybrzeżna poinformowała media, że w czasie załamania się lodu na jeziorze Erie (na granicy kanadyjsko-amerykańskiej) znajdowało się 146 wędkarzy, jednak 100 osób wycofało się w stronę lądu w odpowiednim momencie. Pozostali wędkarze nie mieli tyle szczęścia i musieli czekać na ratunek. Kra, na której stali, zaczęła szybko dryfować, co stanowiło realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

USA. 46 wędkarzy dryfowało na krze. Wszystkich udało się uratować

Dzięki szybkiej reakcji służb wszystkich 46 mężczyzn udało się uratować. Dwóch z nich przewieziono do szpitala, jednak ich stan nie był poważny i nie wymagali oni hospitalizacji. Podczas akcji wykorzystano śmigłowiec oraz poduszkowce.

Jak informuje lokalny dziennik "The Blade", niektórzy spośród wędkarzy znajdowali się 2,5 km od brzegu, gdy tafla lodu pękła. Pęknięciu lodu sprzyjała także pogoda. W weekend zrobiło się cieplej i tafla lodu pokrywająca jezioro Erie zaczęła się topić. Tego dnia wiał także wiatr, który przyspieszył oddalanie się kry od lądu.

Do podobnego zdarzenia, kiedy na jeziorze Erie ratowano wędkarzy, doszło dziesięć lat temu. W 2009 roku na krze uwięzionych zostało 134 wędkarzy. Ludzie zignorowali pęknięcia w lodzie i ostrzeżenia o silnym wietrze, a niektórzy zbudowali prowizoryczny most na pękającym lodzie, aby dotrzeć do ulubionego miejsca połowów. W wyniku tamtego zdarzenia zginęła jedna osoba - przypomina NCB News.