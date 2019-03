Po katastrofie etiopskiego samolotu, chińskie władze zawiesiły loty Boeingów 737 MAX

qawsedrftg 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Wszyscy zawieszą a tylko jamnik jankeskiego Pana ani myśli, jak zwykle. Jest ciekawy pogląd że najpierw te MAXy głównie sprzedano do krajów trzeciego świata (Chiny i Polska też z waszyngtońskiej perspektywy się zaliczają), by wyszły takie sprawy.



Przecież konstrukcja tego aeroplanu ma już prawie 60 lat! Łatają, ciągle coś zmieniają, ale to tandeta. Nie to by Boeing nie umiał zaprojektować od nowa, inne linie są bardzo udane, ale tu się skompromitowali. Chodzi oczywiście o kasę, niby łatwiej przeszkolić pilotów bo nie jest to całkiem nowy typ. No i do tego dąży się by komputery przejęły coraz więcej kontroli by lecieć coraz bliżej ograniczeń aerodynamicznych, bo wtedy jest największa efektywność pod względem zużycia paliwa... aż tu nagle...