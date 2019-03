Turcja: Tysiące kobiet wzięły udział w Nocnym Marszu Feministycznym. Policja rozpyliła gaz

almagus godzinę temu Oceniono 7 razy 1

Znak rybka, marynata grzybka.



Dla sardeli humbak jest wielki.

Aby ją pożreć puszcza bąbelki.

Mały ma wierzyć w mistyki humbuk.

Najlepszy do tego „prawdziwy” bóg.

Serajwaginy Pan zawsze wielki.

Natchniona panem puszcza bąbelki.

Mała do Pana Ajatollaha.

A u nas Panem biskup i flacha.

Obłęd tych ludzi naprawdę wielki.

Z nabitej piany lecą bąbelki.

Pasy szachida, zastępy „moheru”.

Strzegą dóbr Pana, inaczej kleru.

almagus» Pt sty 08, 2010 11:35 am