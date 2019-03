Twórcy serialu "Simpsonowie" wycofują odcinek z Michaelem Jacksonem

info0 18 minut temu 0

forbes.com/sites/joevogel/2019/01/29/what-you-should-know-about-the-new-michael-jackson-documentary/#7954363c4f76



No chyba, że ktoś wierzy GazWyb a nie Forbes. Forbes doskonale opisuje to o czym wiedzą wszyscy fani MJ'a. Nie było NIGDY żadnego molestowania. Chodzi tylko o to, że Robson nie dostał oferty pracy przy filmie ONE. Chciał zrobić choreografię do filmu, ale zadanie to dostał ktoś inny. Po tym załamał się psychicznie i napisał książkę której NIKT nie chciał wydać o rzekomym molestowaniu przez Jacksona. Ot cała prawda.



Aha i 27 latek co mówi w sądzie pod przysięgą, że do molestowania nigdy nie doszło, raczej jest świadomy swych słów i NIE działa pod naciskiem rodziców czy innych wytworów waszej chorej wyobraźni. Tyle w temacie.