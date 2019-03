Szokujący reportaż o antykłusowniczych bojówkach z WWF w tle. Jest komentarz polskiego oddziału

qznia pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

Z końcem kwietnia br. Agora zamknie platformę blogową Blox.pl. Koncern uzasadnia to malejącą popularnością strony, co ma wynikać z przenoszenia się uczestników - dyskutantów do mediów społecznościowych.Jednak nie wszystkich to przekonuje. Wojciech Orliński, dziennikarz pracujący w Agorze, prowadzący na platformie od 2006 roku blog o nazwie „Ekskursje w dyskursie”, najpierw pożegnał się oficjalnie:

Tego typu plotki zazwyczaj się potwierdzają. Plotka, którą po raz pierwszy usłyszałem w styczniu na tzw. „mieście”, jest już oficjalnym komunikatem - Agora zamyka bloxa. To najprawdopodobniej ostatnia z ok. 1350 notek na tym blogu, pisanym od sierpnia 2006. (…)

Potem jednak, podsumowując dyskusję ze swoimi czytelnikami, nie wytrzymał:

2019/03/02 15:34:10 Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa. Najbardziej przerażają mnie deklaracje, że ktoś pod moim wpływem zmienił swoje życie. Ja przecież nigdy nie aspirowałem do tego typu dziennikarstwa, sam wybor dziennikarstwa traktowałem jako zdradę pierwotnych planów życiowych (marzyłem o rozkminianiu Tajemnic Wszechświata, wymyślaniu Lekarstwa Na Raka itd.). Tak naprawdę do dzisiaj mając do wyboru „robienie poważnej politycznej publicystyk” versus „lajfstajlowy reportaż z podróży po Nowej Zelandii”, brałbym Nową Zelandię.

Inna sprawa, że nie mam ofert ani fte, ani wefte.

I najciekawsze:

Odniosę się jeszcze do wypowiedzi „Aż tu wygrał PiS, zabrał Agorze/GW ogłoszenia rządowe, oszczędności szuka się wszędzie…”, bo mnie od tego cholera bierze. Te ogłoszenia to były fistaszki w ogólnym budżecie. Wkurza mnie, kiedy nasi świetlani szefowie zasłaniają się złym pisem. To nie PiS podsunął im genialny pomysł uruchomienia serwisów gazeta.pl i wyborcza.pl, konkurujących o tego samego zdezorientowanego czytelnika, który ich nie odróżnia. To nie PiS wymyślił nieudany tabloid „Nowy Dzień”, w którym poszło z dymem jakieś dwieście baniek (tak by się teraz przydały!). To nie PiS przepłacił za zakup serwisu trader.com. To nie PiS zainwestował w maszyny drukarskie, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić. I tak dalej.

To nasi wspaniali znakomicie wynagradzani menadżerowie, którzy na pożegnanie dostali kolosalne odprawy.