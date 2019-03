Korea Płd. w smogu. Wspólnie z Chinami chce stworzyć "maszynę do kontrolowania pogody"

Jak podaje portal JapanTimes prezydent Korei Południowej Mun Jae-in zaproponował Chinom wspólny projekt wywoływania sztucznego deszczu, który przyczyni się do zmniejszenia smogu w tych państwach.

Korea Południowa chce razem z Chinami stworzyć "maszynę do kontrolowania pogody"

Chińscy naukowcy od maja zeszłego roku pracują nad największym w historii eksperymentem pogodowym - projekt ten zakładał wywołanie deszczu, który zwiększy liczbę opadów na płaskowyżu tybetańskim. Chińska "maszyna do kontrolowania pogody", jak jest nazywana przez dziennikarzy "Forbes", ma służyć do zwiększenia poziomu opadów na terenie o wymiarach Alaski. Tym samym będzie to największa próba manipulowania warunkami atmosferycznymi na tak dużym obszarze. W projekcie wykorzystane będą wyrzutnie rakiet, które mają wprowadzić do atmosfery jodek srebra. Na razie nie podano informacji, czy eksperyment się udał.

Z kolei od 18 stycznia 2019 roku władze Korei Południowej rozpoczęły badania nad sztucznym deszczem, którego celem miało być ograniczenie smogu. Pierwszy deszcz został wywołany przez Koreańczyków przy użyciu samolotów, które także rozpylały jodek srebra. Efekt jednak był bardzo słaby, a wywołany deszcz trwał zaledwie kilka minut. Połączenie obydwu projektów mogłoby skutkować wynalezieniem metody, która pomogłaby obydwu krajom walczyć ze smogiem.

Smog w Korei Południowej - rząd obwinia o zanieczyszczenie powietrza przedsiębiorstwa działające na terenie Chin

Jak podaje Korea Herald minister ds. Koordynacji polityki rządu Noh Hyeong-ouk o pojawiający się w kraju smog obwinia właśnie Chiny. Część z zanieczyszczeń powietrza, które wywołuje smog w Korei, ma być wynikiem działania wielu przedsiębiorstw przemysłowych w Chinach. Poza tym smog ma także wywoływać wzmożony ruch samochodowy oraz rodzimy przemysł. Z tego powodu prezydent Mun Jae-in polecił rządowi przygotowanie projektu, który przyspieszy zamykanie elektrowni węglowych w Korei - w zeszłym roku zamknięto pięć takich miejsc.

W ostatnich dniach powietrze w Seulu przekracza wszystkie dopuszczalne normy. Powietrze uznawane jest za bardzo złe - stężenie pyłu PM 2.5 przekroczyło ostatnio 184 mikrogramy na metr sześcienny (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca by ten czynnik nie był wyższy niż 25 mcg/m3). W mieście poziomy alarmowe notowane są od godziny 6:00 do 21:00. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu wjazdu starszych samochodów z silnikami Diesla oraz zachęca firmy, by ich pracownicy wykonywali swoje obowiązki z domu. Władze Seulu zakazały też szkołom przeprowadzać zajęcia na zewnątrz.