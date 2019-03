Afganistan. Atak terrorystów trwał ponad pięć godzin. 16 osób nie żyje

barbarella.net pół godziny temu 0

A już zaczynało tam być w miarę normalnie.

Ludzie zaczęli spokojnie żyć, kobiety mogły wreszcie iść do lekarza, do pracy, zakładać własne firmy, 2 miliony dziewczynek chodzi tam do szkoły, a ich tysiące już zdążyło ukończyć podstawówki... Dla niektórych to bajka, pełnia szczęścia.



Ale Amerykanie znikną z Afganistanu. To kosztowne (i jeszcze ten nienormalny hejt przygłupów wszelkiej maści). A po Amerykanach wycofają się wojska z innych krajów. I dopiero się zaczną ataki, rozstrzeliwania, wieszania...



Już współczuje Afgańczykom.