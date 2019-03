Kanada. Chłopiec spadł z wyciągu na stoku. 8-latka uratowała grupa nastolatków

Narciarze na stoku w Grouse Mountain w Kanadzie byli świadkami przerażającego zdarzenia. Jednym z wyciągów krzesełkowych jechał chłopiec, który niespodziewanie zsunął się z miejsca i zawisł 6 metrów nad ziemią! 8-latka przytrzymał jego tata, który zaczął też wołać o pomoc. Najszybciej zareagowała grupa nastolatków - dzięki ich interwencji chłopcu nie stało się nic poważnego.

8-letni chłopiec spadł z wyciągu na stoku w Kanadzie

W akcji udział wzięło pięciu nastolatków i dwoje dorosłych. Jeden z ratowników, 13-letni Ethan, uspakajał zwisającego z wyciągu chłopca. W tym czasie 14-letni James z pomocą dorosłych wykopał fragment siatki odgradzającej stok narciarski. Nastolatkowie poprosili chłopca, by odpiął narty, a jego ojca o to, by puścił chłopca na rozciągniętą pod nim siatkę.

8-latek po udanej akcji ratunkowej został przewieziony do szpitala na badanie. Jak się okazało chłopiec nie doznał żadnych obrażeń. Grupa nastoletnich ratowników okrzyknięta została "bohaterami Grouse", a w nagrodę za swoją postawę dostali m.in. darmowe karnety upoważniające ich do korzystania ze stoku przez cały następny sezon.