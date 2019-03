USA. Nagranie z zejścia lawiny śnieżnej na autostradę. Śnieg zasypał samochody

lm648 godzinę temu Oceniono 3 razy -1

.... na tym drugim video widać, że to kompletni idiota :) widzi, że w oddali lawina schodzi i zasypuje samochody na jego pasie ruchu to zamiast się zatrzymać i uciekać do tyłu jedzie dalej na wprost do momentu w którym o mało co sam nie zostałby zasypany :) ))) IDIOTA !