Sześć zdrowych labradorów uśpiono na uniwersytecie w Szwecji. Wcześniej na psach przeprowadzano badania

Hallo hallo,



Przypominam, że to "aktywiści" walczą o to, żeby zwierzęta laboratoryjne usypiać po badaniach, zamiast np. przekazywać do specjalnych schronisk. Ten idiotyczny postulat prowadzi np. do tego, że w Zachodniej Europie zdrowe małpy usypia się z obawy przed postępowaniem karnym spowodowanym przez "obrońców zwierząt".



A przy tym wszyscy chcecie mieć możliwość uratowania swoich ząbków w przyszłości, prawda? Przechodzenia różnych operacji bez uszczerbku na zdrowiu? Przyjmowania leków, po których będziecie mieć ciągle względnie normalne życie nawet w poważnych chorobach? Ratowania wcześniaków, na które tak ochoczo wpłacaliście na WOŚP?



W takim razie sorry, ale przy obecnym poziomie rozwoju nauki badania na zwierzętach są nie do zastąpienia. Witamy w życiu.