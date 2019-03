Szef włoskiej Camorry aresztowany po 14 latach ukrywania się. Gangstera zatrzymano w jego mieszkaniu w Neapolu

Di Lauro był poszukiwany przez policję od 14 lat. Według informacji policji mafioso nie utrudniał zatrzymania, do którego doszło w jego mieszkaniu w dzielnicy Chiaiano na południu Neapolu. Szef Camorry mieszkał w nim ze swoją żoną i dwoma kotami. Jego kryjówka znajdowała się kilka kilometrów od dzielnicy Secondigliano, gdzie działa sieć Camorry. W akcji zatrzymania przestępcy brało udział aż 150 funkcjonariuszy. Jedyne co zgłosił policjantom, było to, że jest zaniepokojony losem swoich kotów.

Szef Camorry Marco Di Lauro został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Neapolu

W 2006 roku wydano międzynarodowy nakaz aresztowania za Marco Di Lauro. Mafioso poszukiwany był w Azji, Ameryce Południowej i w całej Europie. Dziennikarze gazety "Il Messaggero" opisują, że szef Camorry w 2015 roku przeszedł operację plastyczną, która miała utrudnić jego identyfikację. Jego zatrzymanie obserwowało około stu mieszkańców dzielnicy, którzy nagrodzili włoskich carabinieri oklaskami.

Według strony ministerstwa spraw wewnętrznych Włoch szef Camorry był drugim najgroźniejszym z ukrywających się przestępców. Pierwsze miejsce zajął szef sycylijskiej cosa nostry Matteo Messinie Denaro, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości już 26 lat.

Marco Di Lauro został już zaocznie skazany na dożywocie za zastrzelenie przechodnia. Jest także podejrzewany o zainicjowanie porachunków między camorrą i innymi klanami, które walczyły o zyski z handlu kokainą. W 2004 roku w wyniku wojny klanów zginęło co najmniej 130 osób. Marco di Lauro pochodzi z rodziny gangsterów, jego ojciec Paolo Di Lauro był szefem Comorry do 2005 roku. Trójka jego braci także działała w mafii: wszyscy z nich są albo martwi, albo aresztowani.